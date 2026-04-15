Atelier numérique Utiliser Doctolib Pont-l’Évêque
Atelier numérique Utiliser Doctolib Pont-l’Évêque mardi 12 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Atelier numérique Utiliser Doctolib
EPn 2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 11:00:00
fin : 2026-05-12 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Utiliser Doctolib. Pour gérer plus simplement vos rendez-vous médicaux. Gratuit.
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EPn 2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
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English : Atelier numérique Utiliser Doctolib
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L’événement Atelier numérique Utiliser Doctolib Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme
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