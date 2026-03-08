salon Bien vivre en Pays d’Auge Place du Mal Foch Pont-l’Évêque

salon Bien vivre en Pays d’Auge

Place du Mal Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Vendredi 5 et samedi 6 juin 2026, aura lieu le premier salon Bien vivre en Pays d’Auge organisé par le Pays d’Auge/actu.fr.

C’est une première pour Le Pays d’Auge : le salon Bien vivre en Pays d’Auge a pour mission première de proposer à Pont-l’Évêque un nouveau rendez-vous autour de la maison, du jardin mais aussi du bien-être en général.

Infos pratiques : Salon Bien vivre en Pays d’Auge. Vendredi 5 juin 2026 de 14 heures à 19 heures et samedi 6 juin 2026 10 heures à 18 heures au marché couvert de Pont-l’Évêque. Entrée gratuite. .

Place du Mal Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 48 54 60

English : salon Bien vivre en Pays d’Auge

On Friday 5 and Saturday 6 June 2026, the first Bien vivre en Pays d’Auge trade fair will be held, organised by Pays d’Auge/actu.fr.

L’événement salon Bien vivre en Pays d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Terre d’Auge Tourisme