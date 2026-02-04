Micro-découverte À la vitesse de la lumière Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque
Micro-découverte À la vitesse de la lumière Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque samedi 23 mai 2026.
Micro-découverte À la vitesse de la lumière
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
La tête dans les étoiles, embarque pour un voyage entre terre et ciel. À travers des ateliers ludiques, découvre les collections du musée numérique autour de l’espace, du globe terrestre et de tout ce qui vole.
La tête dans les étoiles, embarque pour un voyage entre terre et ciel. À travers des ateliers ludiques, découvre les collections du musée numérique autour de l’espace, du globe terrestre et de tout ce qui vole.
✎ Crée des thaumatropes et des flip book en lien avec la lumière. Il s’agit de dessins qui, quand tu les déplaces rapidement, prennent vie !
Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)
Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .
Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Micro-découverte À la vitesse de la lumière
With your head in the stars, embark on a journey between earth and sky. Through fun workshops, discover the digital museum’s collections on space, the globe and all things that fly.
L’événement Micro-découverte À la vitesse de la lumière Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Terre d’Auge Tourisme