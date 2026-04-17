Compétition Tournoi de padel PADEL LOB Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Compétition Tournoi de padel

PADEL LOB 1 impasse de Grieu Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:30:00

fin : 2026-05-26 14:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-26 2026-05-29

Le padel débarque pour un moment intense entre smashs, plateaux et sorties de piste légendaires !

Les conditions d’accès au tournoi

Equipes de 2 personnes.

Les participants doivent être licenciés à la FFT (Fédération Française de Tennis il est également possible de réaliser une licence chez Padel LOB).

L’inscription s’effectue via l’application Padel LOB.

L’accès est libre pour les spectateurs et visiteurs les tournois sont ouverts au public.

Une offre de restauration et de boissons est disponible sur place. .

PADEL LOB 1 impasse de Grieu Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 80 84

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English : Compétition Tournoi de padel

Padel comes to town for an intense moment of smashes, plateaus and legendary runs!

L’événement Compétition Tournoi de padel Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Terre d’Auge Tourisme