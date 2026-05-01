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Soirée dansante Place Foch Pont-l’Évêque

Soirée dansante Place Foch Pont-l’Évêque samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Foch

Adresse : Marché couvert

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Pont-l’Évêque

Soirée dansante

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Pour passer un bon moment.
Sous les projecteurs colorés, l’association des parents d’élèves de l’école Le Bon Pasteur a transformé la salle en une piste de danse vibrante, où rires et convivialité ont réuni petits et grands pour une soirée mémorable.   .

Place Foch Marché couvert Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie  

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English : Soirée dansante

To have a good time.

L’événement Soirée dansante Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme

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