Micro-Ludo Un Jenga artistique Micro-Folie place du tribunal Pont-l’Évêque

Début : 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

2026-05-27

La tête dans les étoiles, embarque pour un voyage entre terre et ciel. Amuse toi autour des thèmes de l’espace, du globe terrestre et de tout ce qui vole.

Viens jouer à un Jenga revisité dont les pièces sont décorées en lien avec des œuvres et des peintures célèbres.

Sur réservation

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie place du tribunal Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-Ludo Un Jenga artistique

With your head in the stars, embark on a journey between earth and sky. Have fun with the themes of space, the globe and everything that flies.

