Micro-Ludo Un Jenga artistique Micro-Folie place du tribunal Pont-l’Évêque mercredi 27 mai 2026.
Tarif : – –
Début : 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
2026-05-27
La tête dans les étoiles, embarque pour un voyage entre terre et ciel. Amuse toi autour des thèmes de l’espace, du globe terrestre et de tout ce qui vole.
Viens jouer à un Jenga revisité dont les pièces sont décorées en lien avec des œuvres et des peintures célèbres.
Sur réservation
Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .
Micro-Folie place du tribunal Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 microfolie@pontleveque.fr
English : Micro-Ludo Un Jenga artistique
With your head in the stars, embark on a journey between earth and sky. Have fun with the themes of space, the globe and everything that flies.
