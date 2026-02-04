Micro-découverte De la Terre à la Lune Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

Micro-découverte De la Terre à la Lune

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque Calvados

La tête dans les étoiles, embarque pour un voyage entre terre et ciel. À travers des ateliers ludiques, découvre les collections du musée numérique autour de l’espace, du globe terrestre et de tout ce qui vole.

✎ Représente l’univers fantastique de Jules Verne en utilisant la technique du cyanotype. C’est une technique de photographie qui exploite la lumière du soleil.

Sur réservation (gratuit/ à partir de 7 ans)

Les ateliers se réservent de préférence quelques jours à l’avance mais, si l’envie vous prend le jour même, contactez nous ! Selon l’organisation de l’atelier (préparation et matériel) et les places disponibles, il est possible de vous accueillir à la dernière minute. .

Micro-Folie de Pont-l’Évêque Les Dominicaines Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

English : Micro-découverte De la Terre à la Lune

With your head in the stars, embark on a journey between earth and sky. Through fun workshops, discover the digital museum’s collections on space, the globe and all things that fly.

