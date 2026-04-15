Pont-l’Évêque

Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone

EPN 2 place du maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 11:00:00

fin : 2026-05-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Scanner et signer avec son téléphone. Gagnez du temps en apprenant comment numériser des documents directement depuis votre smartphone. Gratuit.

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EPN 2 place du maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone

Scan and sign using your phone. Save time by learning how to scan documents directly from your smartphone. Free of charge.

L’événement Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme