Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone Pont-l’Évêque
Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone Pont-l’Évêque mardi 26 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone
EPN 2 place du maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 11:00:00
fin : 2026-05-26 12:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Scanner et signer avec son téléphone. Gagnez du temps en apprenant comment numériser des documents directement depuis votre smartphone. Gratuit.
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EPN 2 place du maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
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English : Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone
Scan and sign using your phone. Save time by learning how to scan documents directly from your smartphone. Free of charge.
L’événement Atelier numérique Scanner et signer avec son téléphone Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme
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