Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy Librarie La Distillerie Pont-l’Évêque
Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy Librarie La Distillerie Pont-l’Évêque vendredi 29 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy
Librarie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Une heure proustienne avec Véronique Aubouy.
Passons une heure proustienne avec Véronique Aubouy et son spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure.
Véronique Aubouy raconte la Recherche à tous publics, dans les théâtres, dans les musées, dans les lycées, les collèges, les bibliothèques… adaptant à chaque fois son récit aux demandes de son public. Sa Tentative de résumer À` la recherche du temps perdu en une heure se joue une fois par mois pour la huitième année consécutive à la Maison de la poésie à Paris. Venez proposer les passages que vous souhaitez entendre et elle bordera son récit devant vos yeux avec moi au chronomètre ! Une performance ! .
Librarie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63 librairie.ladistillerie@gmail.com
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English : Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy
A Proustian hour with Véronique Aubouy.
L’événement Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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