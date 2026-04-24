Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy Librarie La Distillerie Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy

Librarie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Une heure proustienne avec Véronique Aubouy.

Passons une heure proustienne avec Véronique Aubouy et son spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure.

Véronique Aubouy raconte la Recherche à tous publics, dans les théâtres, dans les musées, dans les lycées, les collèges, les bibliothèques… adaptant à chaque fois son récit aux demandes de son public. Sa Tentative de résumer À` la recherche du temps perdu en une heure se joue une fois par mois pour la huitième année consécutive à la Maison de la poésie à Paris. Venez proposer les passages que vous souhaitez entendre et elle bordera son récit devant vos yeux avec moi au chronomètre ! Une performance ! .

Librarie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63 librairie.ladistillerie@gmail.com

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English : Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy

A Proustian hour with Véronique Aubouy.

L’événement Spectacle Tentative de résumer À la Recherche du temps perdu en une heure, de Véronique Aubouy Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme