Offre spéciale Fête des Mères RD 48 Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Offre spéciale Fête des Mères

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Tarifs réduits sur les activités

Venez célébrer la Fête des Mères au Lac !

Toutes les mamans pourront profiter de ce jour exceptionnel en faisant l’activité de leur choix à prix réduit 10% sur les activités motorisées et 20% sur les activités non motorisées. .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15

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English : Offre spéciale Fête des Mères

Celebrate Mother’s Day at Le Lac!

All mothers can enjoy this special day with the activity of their choice at a reduced price: 10% on motorized activities and 20% on non-motorized activities.

L’événement Offre spéciale Fête des Mères Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme