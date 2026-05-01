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Offre spéciale Fête des Mères RD 48 Pont-l’Évêque

Offre spéciale Fête des Mères RD 48 Pont-l’Évêque dimanche 31 mai 2026.

Lieu : RD 48

Adresse : Lac Terre d'Auge

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Offre spéciale Fête des Mères

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Tarifs réduits sur les activités
Venez célébrer la Fête des Mères au Lac !
Toutes les mamans pourront profiter de ce jour exceptionnel en faisant l’activité de leur choix à prix réduit 10% sur les activités motorisées et 20% sur les activités non motorisées.   .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15 

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English : Offre spéciale Fête des Mères

Celebrate Mother’s Day at Le Lac!
All mothers can enjoy this special day with the activity of their choice at a reduced price: 10% on motorized activities and 20% on non-motorized activities.

L’événement Offre spéciale Fête des Mères Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme

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