Offre spéciale Fête des Mères RD 48 Pont-l’Évêque
Offre spéciale Fête des Mères RD 48 Pont-l’Évêque dimanche 31 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Offre spéciale Fête des Mères
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Tarifs réduits sur les activités
Venez célébrer la Fête des Mères au Lac !
Toutes les mamans pourront profiter de ce jour exceptionnel en faisant l’activité de leur choix à prix réduit 10% sur les activités motorisées et 20% sur les activités non motorisées. .
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15
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English : Offre spéciale Fête des Mères
Celebrate Mother’s Day at Le Lac!
All mothers can enjoy this special day with the activity of their choice at a reduced price: 10% on motorized activities and 20% on non-motorized activities.
L’événement Offre spéciale Fête des Mères Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme
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