Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque
Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque samedi 30 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque
Rdv à l’arrière de l’ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 20:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Sortirez vous dans le temps imparti ?
Escape game en Prison !!!
Enfermés dans une véritable cellule de l’ancienne Prison, vous aurez 45min pour venir à bout d’un scénario inédit mêlant dangers, mystères & magie.
Une expérience unique à vivre au coeur du patrimoine local
Sortirez vous dans le temps imparti ?
A partir de 8 ans
10 places par séance
45 mn de jeu séance à 11h, 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h30
resa.groupe.goplay@gmail.com
06 27 59 39 57
10€/pers. paiement sur place (pas de CB)
Privatisation possible d’une séance complète (99 euros) .
Rdv à l’arrière de l’ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 27 59 39 57 resa.groupe.goplay@gmail.com
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English : Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque
Will you get out in time?
L’événement Escape Game Ancienne prison de Pont l’Evêque Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Terre d’Auge Tourisme
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