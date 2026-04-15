Pont-l’Évêque

Atelier numérique Tout savoir sur le matériel informatique

EPN 2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 11:00:00

fin : 2026-06-09 12:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Tout savoir sur le matériel informatique. Clé USB, carte SD, disque dur, câbles… Si vous avez du mal à vous y retrouver dans le monde du hardware, cet atelier fait le tour du matériel informatique essentiel à avoir chez soi. Gratuit.

Tout savoir sur le matériel informatique. Clé USB, carte SD, disque dur, câbles… Si vous avez du mal à vous y retrouver dans le monde du hardware, cet atelier fait le tour du matériel informatique essentiel à avoir chez soi. Gratuit. .

EPN 2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Atelier numérique Tout savoir sur le matériel informatique

Everything you need to know about computer hardware. USB sticks, SD cards, hard drives, cables… If you’re having trouble finding your way around the world of hardware, this workshop will give you an overview of the essential computer equipment you need to have at home. Free admission.

L’événement Atelier numérique Tout savoir sur le matériel informatique Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme