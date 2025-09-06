Animations Séniors | Barges Barges

Animations Séniors | Barges

Tarif :

Date :

Début : Mardi 2026-09-01 14:30:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-09-01

L’association P’Happy Mamies propose à un public sénior des activités physiques adaptés pour le maintient de l’autonomie et des activités ludiques et intellectuelles pour le maintient cognitif.

Goûter pour clôture l’après-midi. Sorties à thèmes proposées

.

Salle des Fêtes Barges 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 52 64 34 phappymamies@gmail.com

English :

The P’Happy Mamies association offers seniors physical activities adapted to maintain their autonomy, as well as fun and intellectual activities to maintain their cognition.

The afternoon ends with a snack. Theme outings on offer

