Animations Structures gonflables Jumpoland ! Salle des Sports Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Animations Structures gonflables Jumpoland !

Salle des Sports Avenue de Walkappel Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Structures gonflables, jeux en bois et de nombreux autres animations seront installés à destination du jeune public sur 1000 m².

Espace petite enfance gratuit pour les moins de 2 ans.

6€ pour les enfants de moins de et 1,50 € pour les adultes. .

Salle des Sports Avenue de Walkappel Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 65 68 02

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English : Animations Structures gonflables Jumpoland !

L’événement Animations Structures gonflables Jumpoland ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée