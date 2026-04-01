Animations Structures gonflables Jumpoland ! Salle des Sports Carhaix-Plouguer
Animations Structures gonflables Jumpoland ! Salle des Sports Carhaix-Plouguer samedi 18 avril 2026.
Carhaix-Plouguer
Animations Structures gonflables Jumpoland !
Salle des Sports Avenue de Walkappel Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Structures gonflables, jeux en bois et de nombreux autres animations seront installés à destination du jeune public sur 1000 m².
Espace petite enfance gratuit pour les moins de 2 ans.
6€ pour les enfants de moins de et 1,50 € pour les adultes. .
Salle des Sports Avenue de Walkappel Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 65 68 02
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English : Animations Structures gonflables Jumpoland !
L’événement Animations Structures gonflables Jumpoland ! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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