CLAJ Café des métiers Carhaix-Plouguer
CLAJ Café des métiers Carhaix-Plouguer mercredi 22 avril 2026.
Carhaix-Plouguer
CLAJ Café des métiers
23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Santé, soin, aide à la personne un moment pour échanger avec des professionnel·le·s du territoire et éclairer ses choix d’orientation. .
23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77
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English : CLAJ Café des métiers
L’événement CLAJ Café des métiers Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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