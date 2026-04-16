Carhaix-Plouguer

CLAJ Café des métiers

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Santé, soin, aide à la personne un moment pour échanger avec des professionnel·le·s du territoire et éclairer ses choix d’orientation. .

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77

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English : CLAJ Café des métiers

L’événement CLAJ Café des métiers Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée