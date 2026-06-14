Anime ton quartier Bellevue Centre Socioculturel Jamet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : VTT, escalade, tir à l’arc, parkour, jeux d’opposition, structures gonflables…L’animation se déroulera derriere le centre socioculturel du Jamet.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre Socioculturel Jamet Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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