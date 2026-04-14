Anime ton quartier Bellevue, Square Lucien Aubert, Nantes

Anime ton quartier Bellevue Lundi 20 avril, 14h00 Square Lucien Aubert Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T18:00:00+02:00

Au programme : Poney, mountain Board, boxe et bien d’autres activités.

L’animation se déroulera au square Lucien-Aubert.

D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles ici

Square Lucien Aubert Rue Lucien Aubert, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]

Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION