Anime ton quartier Bellevue, Square Lucien Aubert, Nantes
Anime ton quartier Bellevue, Square Lucien Aubert, Nantes lundi 20 avril 2026.
Anime ton quartier Bellevue Lundi 20 avril, 14h00 Square Lucien Aubert Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T18:00:00+02:00
Au programme : Poney, mountain Board, boxe et bien d’autres activités.
L’animation se déroulera au square Lucien-Aubert.
D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles ici
Square Lucien Aubert Rue Lucien Aubert, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]
Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION
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