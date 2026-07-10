Anime ton quartier Dervallières Square claude lorrain Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : Escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au Square Claude Lorrain.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Square claude lorrain Nantes 44100

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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