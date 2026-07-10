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Anime ton quartier Dervallières Square claude lorrain Nantes
lundi 10 août 2026 · Square claude lorrain · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 14:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : Escalade, poney, structures gonflables, VTT et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au Square Claude Lorrain.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Square claude lorrain Nantes 44100
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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