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Anime ton quartier Doulon-Bottière Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes

Anime ton quartier Doulon-Bottière Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes

Anime ton quartier Doulon-Bottière Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Centre socioculturel Perray-Haluchère - Accoord

Adresse : 1 Rue Jules Grandjouan, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:30 – 12:30
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, espace lecture écriture, Just Dance avec la TAN et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à coté du Centre socio culturel du Perray.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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