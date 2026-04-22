Anime ton quartier Doulon-Bottière Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Au programme : slackline, escalade, tir à l’arc, espace lecture écriture, Just Dance avec la TAN et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à coté du Centre socio culturel du Perray.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre socioculturel Perray-Haluchère – Accoord Nantes 44300

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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