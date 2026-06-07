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Anime ton quartier Terrain Multisports Nantes

Anime ton quartier Terrain Multisports Nantes

Anime ton quartier Terrain Multisports Nantes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Terrain Multisports

Adresse : 2 rue Amédée de la Patellière 44100 Nantes (à l'arrière)

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 14:00 – 19:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 17 

Escalade, poney, structures gonflables, mountainboard, vtt et d’autres activités sportives proposées par l’animation sportive municipale secteur ouest

Terrain Multisports Nantes 44100


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