Animusée-vous sur les traces des animaux Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Animusée-vous sur les traces des animaux

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30 17:30:00

Date(s) :

2026-09-30

En partenariat avec le Service Éducation à l’Environnement Cœur de Loire.

Oiseaux, insectes, reptiles, poissons, mammifères… l’Homme vit au quotidien entouré d’animaux, même en ville. Ils sont donc là, sous nos yeux et à portée d’oreille, nous cohabitons c’est-à-dire que nous partageons le même espace sans même parfois y prêter gare, un écosystème en somme.

A y regarder de plus près, ils fourmillent également dans les collections d’un musée… Si si regardez bien, on les déniche ici ou là dans l’exposition ARTnimal sur des objets hétéroclites, l’occasion de réaliser un inventaire à la Prévert peintures, dessins, sculptures, gravures, affiches, emblème de régiment, chandelier, horloge, coffre à sel, chenet, vase balustre, assiette, plat à barbe, brûle-parfum, médaillon…

Baissez les yeux maintenant, soyez attentifs, remarquez-vous ces coups de dents sur la branche ici, cette trace de bec sur ce vieux tronc là, ce nid blotti au creux d’une branche, cette mystérieuse pelote posée à terre, cette épreinte laissée sur le sable, ces traces de sabots, de griffes, de pattes imprimées sur le sol… ils forment autant d’indices qui révèlent la présence d’animaux aux humains curieux de leur environnement.

Qu’on se le dise, vous pourriez avoir des surprises, la visite de l’exposition s’accompagnera d’une véritable chasse aux trésors de la nature parfois cachés !

La découverte des animaux dans l’exposition ARTnimal conduira ensuite les familles en extérieur. Accompagnées d’un guide nature, équipées de jumelles ou de boîtes loupes, elles tenteront d’apercevoir oiseaux, insectes et autres animaux qui peuplent les bords de Loire. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnrsurloire.fr

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English : Animusée-vous sur les traces des animaux

L’événement Animusée-vous sur les traces des animaux Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)