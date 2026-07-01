Aninmation Baptême de plongée Place Salvador Allende Châlus
mercredi 22 juillet 2026 · Place Salvador Allende · Châlus
Informations pratiques
Châlus
Aninmation Baptême de plongée
Place Salvador Allende PISCINE Châlus Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Envie de découvrir la plongée ?
Participez à un baptême de plongée à la piscine de Châlus, le 22 juillet de 16h à 19h à la piscine de Châlus. Une initiation encadrée, accessible à tous, sur inscription.
Réservation obligatoire au 05 55 78 43 80 ou au 06 58 30 01 11. .
Place Salvador Allende PISCINE Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Aninmation Baptême de plongée
L’événement Aninmation Baptême de plongée Châlus a été mis à jour le 2026-07-01 par Terres de Limousin