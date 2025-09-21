Anna Stevens Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

Anna Stevens Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 31 janvier 2026.

À la fois chanteuse et danseuse de swing, Anna Stevens est une artiste passionnée par la culture des années 30 et 40, à la voix brillante et à la générosité communicative. Avec son équipe internationale (dont le trompettiste de génie Björn Ingelstam), ils jouent un répertoire de plus de 500 chansons, des airs de Broadway à Duke Ellington en passant par Cole Porter. Ils se produisent en France et en Europe, apportant partout la bonne parole du swing.

– Anna Stevens (chant)

– Björn Ingelstam (trompette)

– Galaad Moutoz (piano)

– Fabricio Nicolas-Garcia (contrebasse)

– Malte Arndal (batterie)

Un swing joyeux et bondissant porté par une diva au sourire communicatif !

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05