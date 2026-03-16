Anne Depetrini À côté | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Anne Depetrini À côté | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 5 novembre 2026.
Anne Depetrini À côté | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05 21:50:00
Date(s) :
2026-11-05
Venez voir Anne Depetrini dans son spectacle A côté !
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
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English :
Come and see Anne Depetrini in her show A côté !
L’événement Anne Depetrini À côté | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans