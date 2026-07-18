AGENDA · Rennes
Anne Depetrini – À côté Le Bacchus Rennes
jeudi 11 février 2027 · Le Bacchus · Rennes
Informations pratiques
Anne Depetrini – À côté Le Bacchus Rennes Jeudi 11 février 2027, 21h00
« Trop tout… Moi je voulais juste être à la bonne place, et je n’y arrivais jamais. »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-11T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-11T22:15:00.000+01:00
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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes
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