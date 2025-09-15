Anne Paceo Atlantis La Souterraine

Anne Paceo Atlantis La Souterraine vendredi 30 janvier 2026.

Anne Paceo Atlantis

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Atlantis obéit à une ambition pop assumée, à la texture hybride. Anne a écouté le folk à la Joni Mitchell et Patrick Watson, Björk évidemment, pour les matières sonores, l’électro de Steve Reich ou d’Oneohtrix Point Never, le lyrisme disparate de Bon Iver, les recherches synthétiques de James Blake… Mais ses références ne sont pas que musicales, ce qui contribue à la grande richesse narrative d’Atlantis, nourri de textes adéquats, d’Ultramarins de Mariette Navarro à Grand Marin de Catherine Poulain. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

