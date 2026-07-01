Informations pratiques

Le Crès

ANNE ROUMANOFF

6 Place du Pont Trinquat Le Crès Hérault

Tarif : 37 – 37 – 39.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le jeudi 16 juillet 2026, les Arènes du Crès accueilleront Anne Roumanoff dans le cadre de sa tournée nationale L’Expérience de la Vie .

Le jeudi 16 juillet 2026, les Arènes du Crès accueilleront Anne Roumanoff dans le cadre de sa tournée nationale L’Expérience de la Vie .

Cette soirée s’inscrit dans la programmation estivale des Arènes du Crès, lieu incontournable de la vie culturelle locale. Dans un cadre convivial et en plein air, le public aura l’occasion de retrouver une artiste majeure de l’humour français pour une représentation unique. Accessible à toutes les générations, cet événement promet un moment de partage, de rire et de bonne humeur au cœur de l’été.

Horaire 21h30

Ouverture des portes 20h30

Sur réservation .

6 Place du Pont Trinquat Le Crès 34920 Hérault Occitanie

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English : ANNE ROUMANOFF

On Thursday, July 16, 2026, the Arènes du Crès will host Anne Roumanoff as part of her national tour, “L’Expérience de la Vie.”

L’événement ANNE ROUMANOFF Le Crès a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER