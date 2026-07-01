Anne Roumanoff, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Anne Roumanoff 4 et 5 mai 2027 Salle Communale, Onex

Dès 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-04T20:00:00+02:00 – 2027-05-04T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-05T20:00:00+02:00 – 2027-05-05T21:30:00+02:00

Est-il encore nécessaire de la présenter ? Après L’expérience de la vie, qu’elle a joué à Onex en 2024 et dont elle poursuit la tournée, la célèbre humoriste française Anne Roumanoff revient avec son nouveau seule-en-scène, encore en cours d’écriture à l’heure de la publication de ce programme, pour le plus grand plaisir du public onésien. Sa fidélité honore et réjouit. C’est, en effet, la 9e fois qu’elle se produit sur la scène de la salle communale d’Onex. L’attachante et énergique humoriste, connue pour être toujours vêtue de rouge, ne s’arrête jamais !

Elle fêtera en 2027 ses 40 ans de carrière et compte bien marquer le coup. Elle offre un véritable remède contre la morosité. Grâce à son humour percutant, sa verve, la finesse avec laquelle elle observe le quotidien, la complicité qu’elle crée avec son public ainsi que sa capacité à incarner des personnages désopilants, son nouveau spectacle promet de faire rire du début à la fin. Une bonne humeur communicative qui fait du bien.

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/humour-et-comedie/anne-roumanoff/25c6c3d0-364c-4c53-8632-5ac53c08e172/events/392445 »}]

La célèbre humoriste française Anne Roumanoff revient avec son nouveau spectacles pour le plus grand plaisir du public onésien.

DR