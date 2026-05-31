Entre désherbage et dégustation : une matinée à la Ferme du Pétrichor, La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux, Onex
Entre désherbage et dégustation : une matinée à la Ferme du Pétrichor, La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux, Onex mercredi 8 juillet 2026.
Entre désherbage et dégustation : une matinée à la Ferme du Pétrichor 8 et 22 juillet La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux
Tout public (enfants dès 4 ans accompagnés, dès 8 ans non-accompagnés). CHF 5.- (réservation obligatoire – places limitées).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00
Découverte du parcours d’un légume – de la graine à l’assiette
Savez-vous d’où viennent les légumes que vous mangez… et tout ce qu’il faut pour les faire pousser ?
Le temps d’une matinée, découvrez les coulisses du maraîchage biologique et participez aux activités de la Ferme du Pétrichor. Après une visite du jardin, place à la pratique : découverte des outils, mains dans la terre, désherbage, plantation, semis, entretien ou récolte en fonction de la météo et de ce qu’il y a à faire au jardin.
Guidé·es par les maraîcher·ères du Pétrichor, vous comprenez concrètement comment poussent les légumes, quels sont leurs besoins, comment prendre soin du sol, de la biodiversité… et tout ce qui se joue avant d’arriver dans l’assiette.
Tout au long de la visite, les sens sont aussi de la partie : goûter, sentir, découvrir légumes et herbes aromatiques directement au jardin. Vous repartirez avec un autre regard sur ce que vous mangez et quelques saveurs du jardin en mémoire.
À prévoir
- Habits adaptés à la météo
- Chaussures fermées
- Casquette
- Gourde
- Crème solaire
Avec La Ferme du Pétrichor
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de Evaux en Fêtes 2026
La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux Chemin François-Chavaz 110 Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/entre-desherbage-et-degustation-une-matinee-a-la-ferme-du-petrichor/2db078e0-0b84-4fa3-93a4-1512c6370898/events/390274 »}] [{« link »: « https://www.evaux.ch/evaux-en-fetes »}]
Atelier nature avec La Ferme du Pétrichor nature enfants
Fondation des Evaux