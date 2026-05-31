Entre désherbage et dégustation : une matinée à la Ferme du Pétrichor, La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux, Onex

Entre désherbage et dégustation : une matinée à la Ferme du Pétrichor 8 et 22 juillet La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux

Tout public (enfants dès 4 ans accompagnés, dès 8 ans non-accompagnés). CHF 5.- (réservation obligatoire – places limitées).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:30:00+02:00

Découverte du parcours d’un légume – de la graine à l’assiette

Savez-vous d’où viennent les légumes que vous mangez… et tout ce qu’il faut pour les faire pousser ?

Le temps d’une matinée, découvrez les coulisses du maraîchage biologique et participez aux activités de la Ferme du Pétrichor. Après une visite du jardin, place à la pratique : découverte des outils, mains dans la terre, désherbage, plantation, semis, entretien ou récolte en fonction de la météo et de ce qu’il y a à faire au jardin.

Guidé·es par les maraîcher·ères du Pétrichor, vous comprenez concrètement comment poussent les légumes, quels sont leurs besoins, comment prendre soin du sol, de la biodiversité… et tout ce qui se joue avant d’arriver dans l’assiette.

Tout au long de la visite, les sens sont aussi de la partie : goûter, sentir, découvrir légumes et herbes aromatiques directement au jardin. Vous repartirez avec un autre regard sur ce que vous mangez et quelques saveurs du jardin en mémoire.

À prévoir

Habits adaptés à la météo

Chaussures fermées

Casquette

Gourde

Crème solaire

Avec La Ferme du Pétrichor

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de Evaux en Fêtes 2026

La Ferme du Pétrichor au Parc des Evaux Chemin François-Chavaz 110 Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/entre-desherbage-et-degustation-une-matinee-a-la-ferme-du-petrichor/2db078e0-0b84-4fa3-93a4-1512c6370898/events/390274 »}] [{« link »: « https://www.evaux.ch/evaux-en-fetes »}]

Atelier nature avec La Ferme du Pétrichor nature enfants

Fondation des Evaux