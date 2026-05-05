Contes merveilleux pour oreilles curieuses, Skatepark au Parc des Evaux, Onex

Contes merveilleux pour oreilles curieuses Dimanche 7 juin, 14h00, 15h00 Skatepark au Parc des Evaux

Tout public (enfants dès 0 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:25:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:25:00+02:00

Spectacle de conte, musique et dessin

Vous les verrez, les entendrez de loin, venez participer à la parade en musique jusqu’à vous assoir sous un arbre, près du skateparc. Une violoniste, une dessinatrice et une conteuse viennent aux Evaux pour vous émerveiller. Des histoires en musique dessinées en direct pour rêver, rire ou même pleurer un peu pour se faire du bien. Un trio magique vous emmène en voyage, ne ratez pas le départ!

Production : Compagnie du Chat de Bla

Récit: Deirdre Foster

Dessin: Joëlle Gagliardini

Violon: Yveline Schwab

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de Evaux en Fêtes 2026

Skatepark au Parc des Evaux Chemin François-Chavaz 110 Onex 1213 Genève [{« link »: « https://www.evaux.ch/evaux-en-fetes »}]

Spectacle avec la Compagnie du Chat de Bla enfants familles

Fondation des Evaux / La Compagnie du Chat de Bla