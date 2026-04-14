Anniversaire buissonnier, Jardin des Hespérides,, La Chapelle-sur-Erdre
Anniversaire buissonnier, Jardin des Hespérides,, La Chapelle-sur-Erdre samedi 13 juin 2026.
Anniversaire buissonnier Samedi 13 juin, 14h00 Jardin des Hespérides, Loire-Atlantique
Selon la durée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Venez célébrer l’anniversaire en plein nature !
Ateliers scientifique, créatifs, moteurs,…
Nous fixerons des ateliers du jour par téléphone
Je m’occupe de préparer le jardin ainsi que les animations.
Je vous laisse le soin de préparer le nécessaire pour un goûter fantastique.
Jardin des Hespérides, La Chapelle sur erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Viens fêter ton anniversaire aujourd’hui ! Anniversaire Buissonnier
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