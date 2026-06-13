Bouge ton été à la Base Nautique muncipale et Port Barbe Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre jeudi 9 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public

Au programme : Canoe, voile, Grimp dans les arbres, VTT, course d’orientaion, médiation équine, tir à l’arc, pêche et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à la Base nautique municipale et à Port Barbe en partenariat avec l’Accoord.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 93 34 32 https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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