Bouge ton été à la Base Nautique muncipale et Port Barbe Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre
Bouge ton été à la Base Nautique muncipale et Port Barbe Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:30 – 12:30
Gratuit : oui Tout public, En famille, Jeune Public
Au programme : Canoe, voile, Grimp dans les arbres, VTT, course d’orientaion, médiation équine, tir à l’arc, pêche et bien d’autres activités…L’animation se déroulera à la Base nautique municipale et à Port Barbe en partenariat avec l’Accoord.D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre 44240
02 40 93 34 32 https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
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