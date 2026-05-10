Stages d’été à Port-Barbe Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 08:15 –

Gratuit : non Selon le quotient familial pour les familles nantaises 1. Je me connecte sur le site https://sejours.accoord.fr/stages2. Je clique sur le bouton « Inscriptions » ou « Réserver »3. Je remplis les informations qui me sont demandées (nom, prénom, âge de l’enfant etc.). Je pense à me munir de ma carte bancaire, de mon numéro d’allocataire CAF et de mon numéro de dossier famille Accoord si j’en ai un.4 . Je sélectionne le stage et la date souhaités. Seuls les stages où il reste des places s’affichent à l’écran.5. Je sélectionne le mode de transport. Seuls les transports où ils reste de la place vous seront proposés.6. Après avoir complété et validé les étapes du formulaire, un acompte en ligne de 20% vous sera demandé pour valider la réservation.7. Après avoir validé mon inscription, je consulte mes emails pour m’assurer avoir reçu la confirmation d’inscription. Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 15

La base de loisirs de Port-Barbe se situe sur un véritable écrin de verdure à proximité de la Jonelière, sur les rives de l’Erdre et en bordure de forêt.L’équipe d’animation vous propose d’accueillir vos enfants de 6-15 ans dans le cadre de stages thématiques de découverte de plusieurs activités dont certains avec une nuitée en bivouac (stages d’été).Au sein d’un parc de 6 hectares, venez profiter de nos installations :• Une base nautique avec canoë-kayak, optimist et topaz (hors vacances d’hiver);• Un poney-club ;• Un terrain de fun golf de 9 trous ;• Un pas de tir à l’arc couvert ;• Un parcours permanent d’orientation ;• Un parc de VTT ;• Une mini-ferme• Une mare pédagogique…Nous avons également des salles d’activités et de restauration ainsi qu’un village de barnums destiné à l’accueil de groupes.

Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre 44240

0240725329 https://sejours.accoord.fr/stages



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