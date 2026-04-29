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Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre mardi 19 mai 2026.

Lieu : La Ressourcerie du TransiStore

Adresse : 14 rue Kepler, La Chapelle-sur-Erdre, 44240

Ville : 44240 La Chapelle-sur-Erdre

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Sur inscription Gratuit - Sur inscription : https://www.letransistore.org/

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit – Sur inscription : https://www.letransistore.org/ Adulte, Tout public 

Denise vous propose de réaliser une casquette ou un chapeau. Réservé aux personnes possédant une machine à coudre .

La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240

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