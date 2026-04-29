Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre
Atelier couture by Denise La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre mardi 19 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit – Sur inscription : https://www.letransistore.org/ Adulte, Tout public
Denise vous propose de réaliser une casquette ou un chapeau. Réservé aux personnes possédant une machine à coudre .
La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240
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