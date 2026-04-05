Marche randonnée Erdre et Gesvres Complexe Sportif de La Coutancière La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 08:20 – 12:30

Gratuit : non 3 € / 7 € sur inscription 7 € en ligne jusqu’au 13 mai à 18h3 € tarif réduit8 € sur place le matin de la marche (à partir de 8h15 pour les 15 km) Inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-enfants-du-rwanda/evenements/marche-randonnee-erdre-et-gesvres-pour-les-enfants-rwandais-1 Tout public, Jeune Public, En famille

L’association Enfants du Rwanda organise une marche randonnée le jeudi de l’Ascension, le 14 mai 2026 à partir de 8h20 au départ du Complexe Sportif de La Coutancière, rue de l’Aven à La Chapelle sur Erdre. Trois circuits seront proposés aux randonneurs :Départ à 9h :15 km : Ce circuit empruntera un circuit champêtre passant par les bords de l’Erdre et du Gesvres. Départ à 10h :8 km : Ce circuit longera les bords de l’Erdre. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.5 km : Ce circuit permettra de découvrir la campagne vers la vallée du Rupt et les Quatre Vents. Il n’y aura pas de course à pied. Ravitaillements pour les circuits de 15 km et 8 km. Le bénéfice de la manifestation financera les projets scolarisation et santé (mutuelle de santé – médicaments et soins – kinesithérapie) destinés aux enfants handicapés et/ou très pauvres rwandais que nous soutenons au Rwanda.

Complexe Sportif de La Coutancière La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 56 24 https://www.helloasso.com/associations/association-enfants-du-rwanda/evenements/marche-randonnee-erdre-et-gesvres-pour-les-enfants-rwandais-1



Afficher la carte du lieu Complexe Sportif de La Coutancière et trouvez le meilleur itinéraire

