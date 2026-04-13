Marche randonnée Erdre et Gesvres, Complexe Sportif de La Coutancière, La Chapelle-sur-Erdre

Marche randonnée Erdre et Gesvres Jeudi 14 mai, 08h20 Complexe Sportif de La Coutancière Loire-Atlantique

3 € / 7 € sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T08:20:00+02:00 – 2026-05-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-14T08:20:00+02:00 – 2026-05-14T12:30:00+02:00

L’association Enfants du Rwanda organise une marche randonnée le jeudi de l’Ascension, le 14 mai 2026 à partir de 8h20 au départ du Complexe Sportif de La Coutancière, rue de l’Aven à La Chapelle sur Erdre.

Trois circuits seront proposés aux randonneurs :

Départ à 9h :

15 km : Ce circuit empruntera un circuit champêtre passant par les bords de l’Erdre et du Gesvres.

Départ à 10h :

8 km : Ce circuit longera les bords de l’Erdre. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite.

5 km : Ce circuit permettra de découvrir la campagne vers la vallée du Rupt et les Quatre Vents.

Il n’y aura pas de course à pied.

Ravitaillements pour les circuits de 15 km et 8 km.

Le bénéfice de la manifestation financera les projets scolarisation et santé (mutuelle de santé – médicaments et soins – kinesithérapie) destinés aux enfants handicapés et/ou très pauvres rwandais que nous soutenons au Rwanda.

Complexe Sportif de La Coutancière Rue de l’Aven, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-enfants-du-rwanda/evenements/marche-randonnee-erdre-et-gesvres-pour-les-enfants-rwandais-1 »}]

Rien de prévu le 14 mai 2026 au matin ? Venez découvrir la campagne de la Chapelle sur Erdre et partager un moment convivial et sportif en soutenant les enfants rwandais. Enfants du Rwanda Rwanda