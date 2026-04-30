Chasse au trésor pour les 6-10 ans La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre
Chasse au trésor pour les 6-10 ans La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre samedi 16 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Accès libre Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 10
Venez retrouver notre peluche disparue. Samedi 16 mai 2026 de14h30-16h30 Activité pour enfant de 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.Un cadeau sera remis à chaque participant.
La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240
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