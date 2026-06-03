Le mange Bal Capellia La Chapelle-sur-Erdre
Le mange Bal Capellia La Chapelle-sur-Erdre vendredi 2 octobre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 7 € à 15 € Réservations sur http://www.capellia.fr Tout public
Bal Trad ÉlectroPour bien commencer l’année, Capellia vous invite à danser ! Plus qu’un simple concert, c’est une expérience sensorielle forte que promet Le Mange Bal, à mi-chemin entre bal folk et free party. Pour vous faire vibrer, Théodore Lefeuvre et Loïc Vergnaux revisitent les musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne. Leur recette ? Une excellente maîtrise de leurs instruments (accordéon pour le premier, clarinette, saxophone et flûtes pour le second), à laquelle ils ajoutent des basses puissantes et une bonne dose de beats électroniques ! Avec eux, le bal trad’ prend une nouvelle dimension, qui a déjà séduit les foules en France et ailleurs. Pour une rentrée festive et décomplexée.
Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240
02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 02 40 72 97 58 http://www.capellia.fr
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