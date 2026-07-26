Septembre Bouge 2026 CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion de Septembre Bouge, le CREPS vous invite à participer à un village d’animations sportives ouvert à tous.Durant tout l’après-midi, venez découvrir de nombreuses activités, tester vos capacités et relever différents défis grâce à des ateliers ludiques et accessibles à tous.Au programme :• Test de réflexes avec les Pods ;• Course de vitesse avec cellule de chronométrage ;• Saut vertical avec capteur de hauteur ;• Dynamomètre (mesure de la force de préhension) ;• Boccia ;• Badminton ;• Tennis de table ;• Initiation au judo ;• Course d’orientation.Les ligues sportives régionales seront également présentes pour vous faire découvrir leurs disciplines à travers des animations et des initiations.Et ce n’est pas tout ! D’autres surprises vous attendront tout au long de l’après-midi, avec des expositions à découvrir, des animations inédites et de nombreux cadeaux à gagner.Que vous soyez sportif confirmé, pratiquant occasionnel ou simplement curieux, venez partager un moment convivial, essayer de nouvelles activités et rencontrer les acteurs du mouvement sportif régional !

CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 28 23 69 23 https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/ cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr https://www.sports.gouv.fr/septembre-bouge-2026



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