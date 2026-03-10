Stage nature 5-10 ans Jardin des Hespérides, La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 – 17:00

Gratuit : non Inscription sur 3 jours La semaine par enfant :De 110€ à 120€. Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 10

Faciliter la connexion à la nature, à soi et aux autres par : le jeu libre, collectif, moteur, les activités pratiques et manuelles.Pour répondre davantage aux besoins de chacun et du groupe le programme du stage est adapté en fonction des envies des enfants. ???? Au programme :????Chacun à notre rythme, nous prennons le temps de nous connaître, de jouer ensemble, de coopérer.???? Nous explorons le monde du vivant, nos sens et aussi nos émotions.???? Nous observons la nature et ses habitants, nous apprenons à construire notre environnement.???? Chaque jour : confection et partage de notre tisane du goûter. Activités encadrées par Laury, animatrice professionnelle. En partenariat avec l’association Les Lézards au jardin Pour vous faire une idée, n’hésitez pas à jeter un œil sur la page Facebook :https://www.facebook.com/terra.herba

Jardin des Hespérides, La Chapelle-sur-Erdre 44240

