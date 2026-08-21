Anniversaire de l’association ESCOTAL, Hôtel de ville, Escoutoux
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de ville · Escoutoux
Informations pratiques
Anniversaire de l’association ESCOTAL 18 – 20 septembre Hôtel de ville Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Anniversaire de l’association ESCOTAL (30 ans) « Recherche et mise en valeur du patrimoine d’ESCOUTOUX »
– Soirée vendredi : Projection de film, diffusion d’histores, chansons locales et intervention d’une conteuse. (Salle du Conseil)
– Samedi et dimanche ; Visites commentées de l’église Saint Sulpice à Escoutoux.
Hôtel de ville 18 rue Jean Anglade 63300 Escoutoux Escoutoux 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0609580908 https://escotal.fr/ Projection film, diffusion d’histoires et de chansons locales et intervention d’une conteuse. Accès libre au centre du Bourg d’Escoutoux
Anniversaire de l’association ESCOTAL (30 ans) « Recherche et mise en valeur du patrimoine d’ESCOUTOUX »
©Escotal