Anniversaire de l’association ESCOTAL, Hôtel de ville, Escoutoux

Informations pratiques

Anniversaire de l’association ESCOTAL 18 – 20 septembre Hôtel de ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Anniversaire de l’association ESCOTAL (30 ans) « Recherche et mise en valeur du patrimoine d’ESCOUTOUX »

– Soirée vendredi : Projection de film, diffusion d’histores, chansons locales et intervention d’une conteuse. (Salle du Conseil)

– Samedi et dimanche ; Visites commentées de l’église Saint Sulpice à Escoutoux.

Hôtel de ville 18 rue Jean Anglade 63300 Escoutoux Escoutoux 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0609580908 https://escotal.fr/ Projection film, diffusion d’histoires et de chansons locales et intervention d’une conteuse. Accès libre au centre du Bourg d’Escoutoux

Anniversaire de l’association ESCOTAL (30 ans) « Recherche et mise en valeur du patrimoine d’ESCOUTOUX »

©Escotal