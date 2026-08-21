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AGENDA · Escoutoux

Anniversaire de l’association ESCOTAL, Hôtel de ville, Escoutoux

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de ville · Escoutoux

Anniversaire de l’association ESCOTAL, Hôtel de ville, Escoutoux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
18 rue Jean Anglade 63300 Escoutoux
Ville
63300 Escoutoux
Département
Puy-de-Dôme

Anniversaire de l’association ESCOTAL 18 – 20 septembre Hôtel de ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Anniversaire de l’association ESCOTAL (30 ans) « Recherche et mise en valeur du patrimoine d’ESCOUTOUX »
– Soirée vendredi : Projection de film, diffusion d’histores, chansons locales et intervention d’une conteuse. (Salle du Conseil)
– Samedi et dimanche ; Visites commentées de l’église Saint Sulpice à Escoutoux.

Hôtel de ville 18 rue Jean Anglade 63300 Escoutoux Escoutoux 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0609580908 https://escotal.fr/ Projection film, diffusion d’histoires et de chansons locales et intervention d’une conteuse. Accès libre au centre du Bourg d’Escoutoux
Anniversaire de l’association ESCOTAL (30 ans) « Recherche et mise en valeur du patrimoine d’ESCOUTOUX »

©Escotal