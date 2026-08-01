Anniversaire de Woinic Autoroute A34 sortie 14 Saulces-Monclin

Informations pratiques

Saulces-Monclin

Anniversaire de Woinic

Autoroute A34 sortie 14 Aire des Ardennes Saulces-Monclin Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Rendez-vous le 8 août pour fêter l’anniversaire du plus grand sanglier du monde Woinic ! Au programme Un marché de producteurs et d’artisans,- Des animations musicales, Un espace jeux pour enfant, Un ciné plein air avec la diffusion du film Le voyage de Woinic . Et d’autres surprises à venir. Buvette et restauration sur place Rendez-vous de de 10h à 18h sur l’aire des Ardennes !

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Autoroute A34 sortie 14 Aire des Ardennes Saulces-Monclin 08270 Ardennes Grand Est capteur@live.fr

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English :

Join us on August 8 to celebrate the birthday of the world’s biggest wild boar: Woinic! On the program: A farmers’ and artisans’ market, Live music, A children’s play area, An outdoor movie screening of “Woinic’s Journey,” And more surprises to come. Refreshments and food available on site. Join us from 10 a.m. to 6 p.m. at the Ardennes area!

L’événement Anniversaire de Woinic Saulces-Monclin a été mis à jour le 2026-08-01 par Ardennes Tourisme