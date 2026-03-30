Anniversaire des 10 ans du musée des nourrices Musée des nourrices Alligny-en-Morvan
Anniversaire des 10 ans du musée des nourrices Musée des nourrices Alligny-en-Morvan vendredi 25 septembre 2026.
Anniversaire des 10 ans du musée des nourrices
Musée des nourrices Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Venez fêter l’anniversaire du musée
Vendredi 25/09 à 11h rencontre littéraire autour de Pas vu Maurice, chronique de l’infraordinaire avec Laurence Hugues
Vendredi 25/09 à 18h moment officiel avec les élus et les concepteurs du musée à 18h
Vendredi 25/09 à 20h La Conférence, où comment chanter comme les casseroles de ta grand-mère par la Cie l’Armande à la salle des fêtes
Samedi 26 et dimanche 27: diverses tables rondes, visites et conférences. .
Musée des nourrices Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr
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English : Anniversaire des 10 ans du musée des nourrices
L’événement Anniversaire des 10 ans du musée des nourrices Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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