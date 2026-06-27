Informations pratiques

Le Vigeant

Anniversaire du Parc De L’Envol

Route du Viaduc Le Vigeant Vienne

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 13:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez célébrer l’anniversaire du Parc de l’Envol lors d’une journée festive et conviviale au Viaduc du Vigeant !

Au programme accrobranche et tyroliennes à tarif réduit, course d’orientation, marché de producteurs et d’artisans locaux, ferme pédagogique, animations familiales, jeux extérieurs, initiation au palet et démonstrations de percussions brésiliennes.

Restauration et buvette sur place tout au long de la journée. La fête se poursuivra en soirée avec le cabaret d’Éric Nadeau.

Une belle occasion de partager un moment en famille ou entre amis dans un cadre exceptionnel ! .

Route du Viaduc Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 14 64 01

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English : Anniversaire du Parc De L’Envol

L’événement Anniversaire du Parc De L’Envol Le Vigeant a été mis à jour le 2026-06-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne