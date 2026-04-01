Anniversaire, les 2 ans de l’Atypik rue de la croix Échebrune
Anniversaire, les 2 ans de l’Atypik rue de la croix Échebrune samedi 18 avril 2026.
Échebrune
Anniversaire, les 2 ans de l’Atypik
rue de la croix Poraux Jérome (resto Atypik) Échebrune Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 23:59:00
Date(s) :
2026-04-18
L’atypik à Echebrune vous accueille pour fêter ses 2 ans avec une soirée Moules/Frites ainsi qu’une soirée dansante dès 22h30.
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rue de la croix Poraux Jérome (resto Atypik) Échebrune 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 84 70 70 resas@atypik17.fr
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English :
L’atypik in Echebrune welcomes you to celebrate its 2nd anniversary with a Mussels/Fries evening and a dance party starting at 10:30pm.
L’événement Anniversaire, les 2 ans de l’Atypik Échebrune a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge