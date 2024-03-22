Circuit pédestre N°40 « Les Mésanges » Échebrune Charente-Maritime

Circuit pédestre N°40 « Les Mésanges » Meussac 17800 Échebrune Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

On prend de la hauteur sur un parcours « de fonts en combes » le long des chemins blancs bordés de champs et de prairies.

English :

We take height on a course « of fonts in combes » along the white paths bordered of fields and meadows.

Deutsch :

Man gewinnt an Höhe auf einer Strecke « von Fonts zu Combes » entlang weißer Wege, die von Feldern und Wiesen gesäumt sind.

Italiano :

Si può salire su un percorso « dalle fontane alle valli » lungo i sentieri bianchi costeggiati da campi e prati.

Español :

Puede subir por una ruta « de las fuentes a los valles » por los caminos blancos bordeados de campos y prados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme