Saint-Didier-sur-Chalaronne

ANNULÉ Banquet médiéval

Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Venez apprécier le banquet médiéval et passer un moment convivial ! Tirs, troubadours, danses, saynettes, musiciens, jonglerie et moultes surprises.

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Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes dynamiquedesiderienne@gmail.com

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English :

Come and enjoy the medieval banquet and spend a convivial moment! Shooting, troubadours, dances, skits, musicians, juggling and lots of surprises.

L’événement ANNULÉ Banquet médiéval Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre