ANNULÉ Banquet médiéval Saint-Didier-sur-Chalaronne
ANNULÉ Banquet médiéval Saint-Didier-sur-Chalaronne samedi 25 avril 2026.
Saint-Didier-sur-Chalaronne
ANNULÉ Banquet médiéval
Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Venez apprécier le banquet médiéval et passer un moment convivial ! Tirs, troubadours, danses, saynettes, musiciens, jonglerie et moultes surprises.
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Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes dynamiquedesiderienne@gmail.com
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English :
Come and enjoy the medieval banquet and spend a convivial moment! Shooting, troubadours, dances, skits, musicians, juggling and lots of surprises.
L’événement ANNULÉ Banquet médiéval Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre