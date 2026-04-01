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ANNULÉ Banquet médiéval Saint-Didier-sur-Chalaronne

ANNULÉ Banquet médiéval Saint-Didier-sur-Chalaronne samedi 25 avril 2026.

Adresse : Halle Chamerat

Ville : 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne

Département : Ain

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Didier-sur-Chalaronne

ANNULÉ Banquet médiéval

Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Venez apprécier le banquet médiéval et passer un moment convivial ! Tirs, troubadours, danses, saynettes, musiciens, jonglerie et moultes surprises.
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Halle Chamerat Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   dynamiquedesiderienne@gmail.com

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English :

Come and enjoy the medieval banquet and spend a convivial moment! Shooting, troubadours, dances, skits, musicians, juggling and lots of surprises.

L’événement ANNULÉ Banquet médiéval Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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