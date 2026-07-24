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ANNULE La guinguette du Ciron Halte Nautique Bernos-Beaulac

vendredi 24 juillet 2026 · Halte Nautique · Bernos-Beaulac

ANNULE La guinguette du Ciron Halte Nautique Bernos-Beaulac

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Halte Nautique
Adresse
Aire de camping car Bernos Beaulac
Ville
33430 Bernos-Beaulac
Département
Gironde
Tarif

Bernos-Beaulac

ANNULE La guinguette du Ciron

Halte Nautique Aire de camping car Bernos Beaulac Bernos-Beaulac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

La Guinguette du Ciron est tenue à tour de rôle par les différentes associations Beaulacaises et proposent des animations, restauration et buvette sur place tous les vendredis et samedis de juillet/août 2026 de 18h à 00h.

24 et 25/07 Seniors du Ciron
31/07 et 01/08 Amicale des Pompiers de Bernos Beaulac
07 et 08/08 Nomad Handicap
14 et 15/08 Trail du Ciron
21 et 22/08 Comité des fêtes
28 et 29/08 CCKBB (Kayak)   .

Halte Nautique Aire de camping car Bernos Beaulac Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 41 42  mairie@bernos-beaulac.fr

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English : ANNULE La guinguette du Ciron

L’événement ANNULE La guinguette du Ciron Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-07-25 par La Gironde du Sud

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