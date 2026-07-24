ANNULE La guinguette du Ciron Halte Nautique Bernos-Beaulac

Informations pratiques

Bernos-Beaulac

ANNULE La guinguette du Ciron

Halte Nautique Aire de camping car Bernos Beaulac Bernos-Beaulac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

La Guinguette du Ciron est tenue à tour de rôle par les différentes associations Beaulacaises et proposent des animations, restauration et buvette sur place tous les vendredis et samedis de juillet/août 2026 de 18h à 00h.

24 et 25/07 Seniors du Ciron

31/07 et 01/08 Amicale des Pompiers de Bernos Beaulac

07 et 08/08 Nomad Handicap

14 et 15/08 Trail du Ciron

21 et 22/08 Comité des fêtes

28 et 29/08 CCKBB (Kayak) .

Halte Nautique Aire de camping car Bernos Beaulac Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 41 42 mairie@bernos-beaulac.fr

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English : ANNULE La guinguette du Ciron

L’événement ANNULE La guinguette du Ciron Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-07-25 par La Gironde du Sud