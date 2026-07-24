ANNULE La guinguette du Ciron Halte Nautique Bernos-Beaulac
vendredi 24 juillet 2026 · Halte Nautique · Bernos-Beaulac
Informations pratiques
Bernos-Beaulac
ANNULE La guinguette du Ciron
Halte Nautique Aire de camping car Bernos Beaulac Bernos-Beaulac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
La Guinguette du Ciron est tenue à tour de rôle par les différentes associations Beaulacaises et proposent des animations, restauration et buvette sur place tous les vendredis et samedis de juillet/août 2026 de 18h à 00h.
24 et 25/07 Seniors du Ciron
31/07 et 01/08 Amicale des Pompiers de Bernos Beaulac
07 et 08/08 Nomad Handicap
14 et 15/08 Trail du Ciron
21 et 22/08 Comité des fêtes
28 et 29/08 CCKBB (Kayak) .
Halte Nautique Aire de camping car Bernos Beaulac Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 41 42 mairie@bernos-beaulac.fr
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English : ANNULE La guinguette du Ciron
L’événement ANNULE La guinguette du Ciron Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2026-07-25 par La Gironde du Sud
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