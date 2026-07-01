Informations pratiques

Parçay-sur-Vienne

ANNULÉ Les Foulées de Parçay

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 27 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La décision n’a pas été simple à prendre mais par conscience des risques (vigilance rouge incendie) et par respect pour vous mais aussi pour nos bénévoles, le bureau des Foulées de Parçay se voit contraint d’annuler son trail du 14 juillet.

La décision n’a pas été simple à prendre mais par conscience des risques (vigilance rouge incendie) et par respect pour vous mais aussi pour nos bénévoles, le bureau des Foulées de Parçay se voit contraint d’annuler son trail du 14 juillet. 6 .

Stade Bernard Touchet Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire foulees.parcay@gmail.com

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English :

30th anniversary of the Foulées de Parçay, nature and trail races through the Touraine countryside.

Two new trail courses, 11 and 18 km, will delight regulars and new participants alike.

There’s also a 5 km nature race, a 1 km children’s race and a hike.

L’événement ANNULÉ Les Foulées de Parçay Parçay-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme