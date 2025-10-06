ANTOINE DONNEAUX – LE PETIT KURSAAL Besancon

ANTOINE DONNEAUX Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC LITTLE BROS. ET FKP SCORPIO, PRÉSENTE : ANTOINE DONNEAUX… FAIT SON SHOWAntoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque….En fait, ce jeune et élégant humoriste belge est imitateur. Mais malgré lui. Imaginez-le en train de vous raconter sa vie, façon stand up. Vous parlez des trucs qu’il aime, qu’il n’aime pas, évoquer des souvenirs. Voire discourir sur de vrais sujets de société comme par exemple l’influence insidieuse qu’exerce sur tout un chacun la publicité. Et soudain, voilà qu’il se transforme, ses cordes vocales comme possédées par un autre. Ou parfois même : une autre.Le public est conquis! Ce charismatique artiste laisse l’un ou l’autre personnage bien connu se glisser dans ses chroniques absurdes et ses petites tranches de vie palpitante. La première personnalité qu’il a imitée n’est autre que son père devant son poste de télévision. On sent chez lui un souci d’authenticité. « Et sinon, demanderont certains, est-ce qu’Antoine fait Johnny ? » Ben non ! Enfin, si, presque. Vous verrez bien ! Ah, oui, et un petit conseil : « Antoine Donneaux, imitateur mais pas que … » étant à la scène ce qu’un Marvel est au cinéma de super-héros, restez dans la salle après le générique, ou plutôt le rappel. Car il y a avec lui aussi une petite surprise à la clé.RESERVATION PMR : reservations@ngproductions.fr

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25